Mariupol nach der Eroberung

von Armin Coerper 30.01.2024 | 16:00 |

Wie kein zweiter Ort steht Mariupol für die Brutalität von Putins Vernichtungskrieg. Die Hafen-Metropole am Asowschen Meer wurde in Schutt und Asche gebombt und schließlich besetzt. Ein Großteil der Bevölkerung ist tot oder geflohen. Jetzt steckt Russland viel Geld in den Wiederaufbau.