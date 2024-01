Moskau: Nawalny muss wieder vor Gericht

von Sebastian Ehm 10.01.2024 | 16:00 |

Der Kremlkritiker war lange verschwunden und wurde in das Straflager „Polarwolf“ im nördlichen Polarkreis verlegt. Dort sitzt er seine 19-jährige Haftstrafe unter verschärften Haftbedingungen ab. Nun nahm er per Videoschalte an einer Gerichtsverhandlung teil.