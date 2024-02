Sicherheitskonferenz in München

von Christoph Wiesel 16.02.2024 | 16:00 |

Krieg in der Ukraine, Krieg in Nahost, dazu der Aufstieg der Rechtspopulisten: Die 60. Sicherheitskonferenz ist eine Konferenz in einer Welt der Unsicherheit. Staats- und Regierungschefs suchen in München nach einem Weg aus den Krisen.