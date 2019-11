Leuchtende Unterwasserwelt in Paris

Ein weißer Hai, Algen und Riesenkrabben, aus Gaze nachgebildet, überlebensgroß, leuchten in der Vorweihnachtszeit im jardin des plantes in Paris. Wunderschön anzuschauen mahnen sie, dass das Meer mit all seinen Bewohnern in Gefahr ist.

