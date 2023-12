Wie feiert Europa Silvester?

von Renée Severin 29.12.2023

Die Griechen verbringen den Silvester-Abend gerne mit Kartenspielen. In Spanien werden Weintrauben gegessen und in Italien sorgt rote Unterwäsche für Glück in der Liebe - ein Blick auf die Silvester-Traditionen in anderen europäischen Ländern.