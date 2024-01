Weltwirtschaftsforum der globalen Krisen

von U. Röller / S. Biedenkopf 19.01.2024 | 00:45 |

Selten gab es so viele Kriege und Krisen gleichzeitig in der Welt. Am dritten Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos wird es im Saal ungewohnt emotional.