„Keine tatsächlichen Konzepte“

"Politisch ist da zu wenig gekommen", so der Gymnasiallehrer, Autor und Blogger Bob Blume zu den Corona-Maßnahmen an Schulen. "Fenster zu öffnen und Masken auf ist einfach zu wenig". Die Digitalisierung an Schulen stecke leider noch in den Kinderschuhen.

