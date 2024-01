"Ganz gefährlicher Glatteisregen"

17.01.2024 | 00:00 |

In der Nacht gehe es los, so ZDF-Meteorologin Katja Horneffer. Dann schiebe sich Regen über die Eiseskälte am Boden. Ihre Empfehlung: "Am besten jede überflüssige Fahrt vermeiden!"