Niederlande-Wahl: Suche nach Antworten in EU

23.11.2023 | 21:45 |

Nach dem Wahlsieg des Rechtspopulisten Wilders in den Niederlanden, nehmen "die einen es begeistert" auf, die anderen seien in einer Schockstarre, so ZDF-Korrespondent Ulf Röller.