Corbyns Umfrage-Aufholjagd

Jeremy Corbyn, dem Führer der Labour Party, wird in Wahlumfragen eine Aufholjagd bescheinigt. Doch gelingt es ihm, die vornehmlich jungen „Anti-Brexit-Wähler“ an die Wahlurne zu ziehen? Oder gewinnt Theresa May, die den besten „Brexit-Deal“ verspricht?