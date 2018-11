Strenges Winterwetter hat in Teilen der USA den Verkehr an Flughäfen und auf Straßen lahmgelegt. Im US-Staat Illinois warnte die nationale Wetterbehörde vor weiteren Schneestürmen. In der Gegend um die Metropole Chicago am Lake Michigan lag der Schnee in der Nacht zum Montag stellenweise mehr als 25 Zentimeter hoch.