Verbände rufen zu Ärztestreik auf

von Heike Slansky 27.12.2023 | 12:00 |

Unter dem Motto "Praxen in Not" streiken die Arztpraxen von heute bis Freitag gegen zu viel Bürokratie. Im Januar steht ein Treffen mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach an.