Album Oktober 2019

In Honkong steigern sich die Proteste gegen China, der Anschlag in Halle lässt Debatten über Rechtsextremismus aufflammen. Die Leichtathletik-WM in Doha bringt Sportler aus aller Welt an ihre Grenzen.

Beitragslänge: 6 min Datum: 23.12.2019 Verfügbarkeit: