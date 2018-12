Das Nachrichtenmagazin hatte den Betrugsfall im eigenen Haus am Mittwoch offengelegt. Der bisherige "Spiegel"-Redakteur Relotius habe im großen Umfang eigene Geschichten manipuliert. Er habe die Fälschungen inzwischen zugegeben und das Haus verlassen. Journalistenverbände reagierten betroffen und teils erschüttert auf den Betrugsfall.



Relotius hat seine vier Deutschen Reporterpreise inzwischen zurückgegeben, wie das Reporter-Forum in Hamburg mitteilte. Das Journalisten-Netzwerk vergibt jährlich den Deutschen Reporterpreis und hatte die Auszeichnung für 2018 noch Anfang Dezember an Relotius verliehen. Auch 2013, 2015 und 2016 war Relotius mit dem Preis ausgezeichnet worden.