Gut drei Wochen vor dem ersten Olympia-Rennen in Südkorea zeigt Dahlmeier weiter aufsteigende Form. Nach ihren beiden zweiten Plätzen im Massenstart am vergangenen Sonntag in Ruhpolding und am Donnerstag im Sprint von Antholz holte sie sich über die zehn Kilometer ihren ersten Einzel-Sieg im Olympia-Jahr.