Bombe in Hildesheim entschärft

Eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in der Nacht zum Donnerstag in Hildesheim ohne Probleme entschärft worden. Etwa 20.000 Menschen konnten am frühen Morgen nach der Evakuierung in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.