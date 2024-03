Wüsten-Metropole überschwemmt : Heftiger Regen legt Teile Dubais lahm

10.03.2024 | 09:00 |

In Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) fiel in sechs Stunden so viel Regen wie sonst in einem halben Jahr. Die Kanalisation ist für solche Regenmassen nicht ausgelegt.