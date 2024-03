Fachkräftemangel im Grenzgebiet

von Oberst, C. / Seibert, S. 19.03.2024 | 17:00 |

In manchen deutschen Nachbarländern bieten Arbeitgeber bessere Arbeitsbedingungen an. Im Saarland zum Beispiel entscheiden sich deshalb viele Menschen für einen Job in Luxemburg.