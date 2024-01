Lage am Frankfurter Flughafen : “Man braucht viel Durchhaltevermögen“

17.01.2024 | 15:48 |

Am Frankfurter Flughafen wurden am Mittwoch zahlreiche Flüge gestrichen, was für viel Frust sorgt, so ZDF-Reporter Wolsiffer. Seit 15 Uhr seien nun auch die Landungen untersagt.