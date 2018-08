Nachrichten | heute - Kritik an Trump wächst

Die Kritik an US-Präsident Trump nach seiner doppelten Kehrtwende in Bezug auf die rechtsextreme Gewalt in Charlottesville wächst. Die ehemaligen Präsidenten George Bush und sein Sohn George W. Bush erklärten, die USA müsse Fanatismus immer zurückweisen.