Nachrichten | heute - Merkel will "tragfähige Lösung"

Kanzlerin Merkel (CDU) will eine "tragfähige Lösung" im Fall Maaßen im Laufe des Wochenendes erreichen. Das sagte Merkel am Freitagabend in München. Sie habe sich mit SPD-Chefin Nahles und CSU-Chef Seehofer darauf verständigt, "die Lage neu zu bewerten".