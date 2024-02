Sorge vor Eskalation in Nahost : Münchner Sicherheitskonferenz ist zu Ende

18.02.2024 | 17:02 |

In München ist die 60. Sicherheitskonferenz zu Ende gegangen. Im Fokus standen die beiden großen Themen Waffenmangel in der Ukraine und die Sorge vor einem Flächenbrand in Nahost.