Rumänien: Proteste gehen weiter

Die Proteste gegen die Regierung in Rumänien halten bereits den siebten Tag in Folge an. Sie hatten sich an einem Dekret entzündet, das die Strafverfolgung bei Korruption eingeschränkt sollte. Die Demonstranten fordern die Regierung zum Rücktritt auf.