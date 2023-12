Mehrere Tote und Verletzte : Massive Luftangriffe auf ukrainische Städte

29.12.2023 | 09:00 |

In der Nacht haben schwere russische Raketenangriffe große Städte wie Lwiw, Odessa, Charkiw und Dnipro erschüttert. In der Hauptstadt Kiew ist ein Wohnhochhaus in Brand geraten.