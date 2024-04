Wegen Schweigegeldzahlungen : Strafverfahren gegen Trump eröffnet

15.04.2024 | 07:00 |

In New York sitzt der frühere US-Präsident Donald Trump bei einem Strafprozess auf der Anklagebank. Er muss sich wegen Schweigegeldzahlungen an eine Porno-Darstellerin verantworten.