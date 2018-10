Nachrichten | heute - Al-Wazir: "So grün war Hessen noch nie"

"Es ist ein wunderbarer Tag für uns Grüne", sagt Spitzenkandidat Tarek al-Wazir nach dem Erfolg seiner Partei bei der Wahl in Hessen. "So grün war Hessen noch nie." Und das sei ein Auftrag an seine Partei.