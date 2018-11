Am Wochenende sollten zwei große Gruppen in der Stadt an der Grenze zum US-Bundesstaat Kalifornien ankommen. Die Menschen suchten in den letzten Tagen nach Transportmöglichkeiten nach Tijuana, um sich dort den bereits eingetroffenen Migranten anzuschließen. In Tijuana wollen sie Asyl in den USA beantragen. US-Präsident Donald Trump hatte immer wieder betont, die Migranten nicht ins Land zu lassen.