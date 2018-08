Nachrichten | heute - Tote nach Monsunregen

Nach den Überschwemmungen und Erdrutschen ist die Zahl der Toten in Südostasien weiter angestiegen. Jedes zweite Dorf ist in Indien vom Monsunregen betroffen. In Nepal sprechen die Behörden von den schwersten Überschwemmungen seit 10 Jahren.