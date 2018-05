Auf den Sprint in Lenzerheide folgen am Sonntag an gleicher Stelle die klassischen Stil Einzelrennen über 15 km (Männer/ab 10:30 Uhr im Livestream bei zdfsport.de ) und 10 km (Frauen/ab 15:20 Uhr live im ZDF). Am Neujahrstag schließen die Verfolgungsrennen über die selbe Distanz die Wettkämpfe in der Schweiz ab, bevor es nach einem Ruhetag am zweiten Tour-Stopp nach Oberstdorf (3. und 4. Januar) weitergeht. Das Finale steigt am 6. und 7. Januar im italienischen Val di Fiemme.