Nachrichten | heute - Türkische Medien: "Nazi-Partei im Bundestag"

Während offizielle politische Stellungnahmen in Ankara zurückhaltend sind, schreiben türkische Medien von der AfD als einer "Nazi-Partei im Bundestag". Migranten in Köln äußern Angst und Sorgen um Deutschland nach dem Einzug der AfD in den Bundestag.