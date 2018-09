Nachrichten | heute - Unfall am Bahnübergang in Thüringen

Beim Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Auto sind am Dienstag in Thüringen drei Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang mit Halbschranke in der Nähe von Gera, wie die Bundespolizei mitteilte.