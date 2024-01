Fünf Jahre nach Unglück : Brasilianer gedenken der Opfer von Dammbruch

26.01.2024 | 09:52 |

Tausende Menschen haben in Brasilien an die 272 Opfer des Dammbruchs in Brumadinho erinnert. Der Damm war 2019 gebrochen, obwohl ihn der TÜV Süd als sicher eingestuft hatte.