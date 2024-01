Proteste an mehreren Orten : Tausende bei Demos gegen Rechtsextremismus

26.01.2024 | 09:43 |

In Wiesbaden, Rostock und in NRW haben rund 25.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Am Wochenende hatten sich bereits mehr als 900.000 an Protesten beteiligt.