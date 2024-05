Humboldt-Universität Berlin : Polizei räumt Palästina-Camp der HU

24.05.2024 | 08:22 |

In Berlin hat die Polizei ein Gebäude an der Humboldt-Universität geräumt. Rund 150 pro-palästinensische Aktivsten hatten dort gegen Israels Vorgehen in Gaza demonstriert.