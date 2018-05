Nachrichten | heute - Kolumbien: Papst wirbt für Frieden

Es war einer der Höhepunkte des Besuchs von Papst Franziskus in Kolumbien: Mit rund 6.000 Opfern des Bürgerkriegs warb er bei einem Versöhnungsakt in der Region Villavicencio für einen Neubeginn in Frieden.