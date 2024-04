Weltbevölkerungsbericht : Müttersterblichkeit um 34 Prozent gesunken

17.04.2024 | 15:00 |

Laut Weltbevölkerungsbericht ist die Müttersterblichkeit in den letzten 30 Jahren um 34 Prozent gesunken. In Zentralafrika ist sie 130 Mal höher als in Europa oder Nordamerika.