Nachrichten | heute - Brand am Jochberg gelöscht

Der mittlerweile gelöschte Brand am Jochberg in Oberbayern wurde vermutlich von einem außer Kontrolle geratenen Lagerfeuer verursacht. Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer wegen fahrlässiger Brandstiftung. Das Feuer war an Silvester ausgebrochen.