News und mehr: ZDFheute startet TikTok-Kanal

Warum ist ZDFheute bei TikTok?

Wir wollen mit unseren Angeboten da sein, wo Nutzerinnen und Nutzer ohnehin ihre Zeit verbringen. Laut dem aktuellen "Reuters Institute Digital News Report" werden Nachrichten in der jüngsten Altersgruppe vor allem in sozialen Medien konsumiert, die einen Fokus auf Bewegtbild haben: 13 Prozent der 18- bis 24-Jährigen konsumieren Nachrichteninhalte über TikTok.

Gleichzeitig geben 41 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer an, auf TikTok Schwierigkeiten zu haben, zwischen vertrauenswürdigen und nicht vertrauenswürdigen Nachrichten zu unterscheiden. ZDFheute will mit sorgfältig recherchierten Informationen Orientierung geben in Zeiten von Fakenews, Desinformation und immer polarisierteren Diskussionen.