Nachrichten | Panorama - Der erste 007-Darsteller Sean Connery im Bond-Film "Diamantenfieber" (6/6)

Sean Connery hat in insgesamt sechs Filmen im "Namen ihrer Majestät" Aufträge als James Bond ausgeführt. Das Bild zeigt ihn in seiner letzten Bond-Rolle 1971 in "Diamantenfieber".