Vielfach wird kritisiert, dass die Züge durch die hohe Nachfrage überfüllt sein könnten.



Damit Sie nicht auf dem Gang sitzen müssen, einige Tricks:



Die besten Reisetage sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag:

Besonders auf touristischen Strecken ist an den Wochenenden viel los. Rund um Ballungsgebiete reisen außerdem viele Berufspendler*innen an Freitagen und Montagen mit dem Zug.



Einen Bahnhof vor den Hauptbahnhöfen wählen:

An Hauptbahnhöfen steigen besonders viele Menschen ein und aus. Um einen Sitzplatz zu ergattern, lohnt es sich, schon einen Bahnhof davor einzusteigen. Den Fahrtverlauf des Zuges kann man im Vorfeld auf der Website bahn.de recherchieren.



Abfahrtszeit außerhalb der Pendler*innen-Zeiten:

Der Fahrgastverband "Pro Bahn" empfiehlt Abfahrzeiten zwischen 4 und 6 Uhr morgens, zwischen 10 und 15 Uhr und nach 20 Uhr. Im Umkehrschluss sollte man zwischen 6 und 10 Uhr sowie zwischen 15 und 20 Uhr möglichst nicht abfahren.



Sich geschickt am Gleis platzieren:

Viele Passagiere bleiben direkt am Eingang zum Gleis stehen. Besser, man platziert sich an einem Ort, an dem sich nicht direkt ein Aufgang (Treppe, Rolltreppe, Aufzug) befindet. Besonderheit Kopfbahnhof: Hier steigen bequeme und besonders eilige Reisende direkt in den ersten Wagen ein. Besser: Weiter hinten einsteigen. Außerdem sollte man vorher auf der Anzeigetafel ablesen, in welchem Abschnitt der Zug hält.