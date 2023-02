Die Bundesarchitektenkammer will nun einen neuen Gebäudetyp schaffen, der mit weniger Normen auskommt. Gebäudetyp E - wie "einfach und experimentell". Umweltschutz, Standsicherheit, Brandschutz: All das, was rechtlich notwendig ist, soll bei dem Gebäudetyp beibehalten werden. "Aber die DIN-Normen, die für den Komfort verantwortlich sind, kann man beiseitelegen", so Kammerpräsidentin Gebhard. Auftraggeber*innen könnten so selbst auswählen, welche Normen sie in ihrem Bau haben wollen - und welche nicht.