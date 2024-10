"Aktion Mensch" wird 60: Soziallotterie im Wandel

"Da oben im sechsten Stock habe ich gewohnt", erzählt Renate Geifrig. Vom Rollstuhl aus deutet sie auf einen Balkon der Münchner Stiftung Pfennigparade. Als Teenager war sie hier mit ihrer Familie eingezogen. Die barrierefreie Einrichtung gehörte zu den ersten von der Aktion Sorgenkind geförderten Projekten. "Zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich alleine das Haus verlassen", sagt die heute 66-jährige. "Vorher mussten mich die Eltern jedesmal runtertragen". Für die Münchner Diplompsychologin begann so ein autonomes Leben.

Der Anfang: "Vergissmeinnicht" mit Peter Frankenfeld

"'Behinderung' war plötzlich kein Einzelfall mehr, wurde zu einem gesellschaftlichen Anliegen", erzählt Christina Marx, die heutige Sprecherin der Aktion Mensch. Der ZDF-Journalist Hans Mohl machte sich das Thema zu eigen, gab den Impuls zur Gründung der Initiative. So lief am 9. Oktober 1964 die erste Fernsehlotterie der Aktion Sorgenkind im ZDF: "Vergissmeinnicht" mit Peter Frankenfeld.

Namensänderung nach Protesten

Die Aktion Sorgenkind reagierte: mit einer Kampagne für Respekt statt Mitleid - und mit einer Namensänderung. Aus "Aktion Sorgenkind" wurde "Aktion Mensch". Auch das Spektrum der "Aktion Mensch" erweiterte sich im Laufe der Jahre: Zur "Förderung" kamen "Aufklärung" und "Inklusion" sowie "Kinder- und Jugendhilfe". Mehr als 5,4 Milliarden Euro an Fördergeldern flossen seit ihrer Gründung in die geförderten Projekte.

Die großen Fernsehshows wurden von modernen Videospots abgelöst. Das ZDF als medialer Partner und Vereinsmitglied blieb und bleibt aber im Boot. "Das ZDF hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken", sagt ZDF-Intendant Himmler, "gerade in Zeiten, in denen wir merken, dass Vieles umkämpft ist, auch in unserer Gesellschaft, passt beides perfekt zusammen."