Österreichischer Aktionskünstler Günter Brus ist tot

Der einst geschmähte, dann gefeierte österreichische Aktionskünstler und Maler Günter Brus ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 85 Jahren, wie der Leiter des Bruseums, Roman Grabner bestätigte.

Schmuddelkind, Staatsfeind und Nationalkünstler

Brus war einmal das Schmuddelkind der Kunstszene, dann Staatsfeind in Österreich. Seine Kunst schockierte und trieb ihn einst zur Flucht nach Berlin. Aus der Empörung wurde aber Jahre später Bewunderung. Der Künstler des "Wiener Aktionismus" erhielt viele Auszeichnungen und in Graz 2011 ein eigenes Museum: das "Bruseum" innerhalb der Neuen Galerie Graz.

Das Bruseum ist eine Dauerausstellung in der Neuen Galerie Graz, die dem Gesamtwerk des Künstlers gewidmet ist. Er war Mitbegründer des Wiener Aktionismus. Die Sammlung zeigt Werke aus 60 Schaffensjahren des Künstlers Günter Brus, darunter Zeichnungen, Fotomappen, Aktionsskizzen, Druckgrafiken und sogenannte Bild-Dichtungen, die Brus erfand: Text-Bild-Dialoge, in denen das Bild und die Dichtung gleichbedeutend nebeneinanderstehen. US-Künstler wie Paul McCarthy oder Raymond Pettibon sahen darin europäische Vorfahren der Comic-Art. Brus' Werk sei eine "konsequente Grenzüberschreitung klassischer künstlerischer Gattungen" gewesen, teilte das Bruseum zu seinem Tod mit.

Bis zu seinem Tod lebte Brus in seiner Heimatstadt Graz. Berühmt-berüchtigt wurde er 1968 durch die Aktion "Kunst und Revolution" in der Universität Wien. Sie ging als Uni-Ferkelei in die Geschichte ein. Um die Nachkriegsgesellschaft aufzurütteln, brach er dabei mit Künstlerkollegen zahlreiche Tabus: Brus schnitt sich mit einer Rasierklinge, beschmierte sich mit eigenem Kot, onanierte - und sang dabei die österreichische Nationalhymne.