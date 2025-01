War Albert Schweitzer: Vorreiter mit Widersprüchen?

Interesse an Schweitzer hat nachgelassen

Wenn man durch das kleine Albert-Schweitzer-Museum in Offenbach streift, fällt einem sofort die Ruhe auf. Es sind kaum Besucher da. Das Interesse an dem Mann mit dem prägnanten Schnauzer hat merklich nachgelassen, stellt auch Gottfried Schütz fest, der Leiter des Albert-Schweitzer-Zentrums. Zu Unrecht, wie er meint, denn Schweitzers Ethik sei aktueller denn je.

Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.

Angesichts von Klima- und Biodiversitätskrise ist Schweitzers Ethik also aktueller denn je. Und dennoch droht er in Vergessenheit zu geraten.

Waren für Schweitzer Afrikaner weniger Wert?

Gabun: Hospital dank Schweitzers Einsatz

Schweitzer studierte auch Medizin

Doch Hochschullehrer und Pfarrer zu sein, das genügte ihm nicht. Mit 30 Jahren beschloss er, ein Medizinstudium zu beginnen, um in der Nachfolge Christi den Menschen in Afrika beizustehen.

Er fand seinen Bestimmungsort in Lambarene in Gabun, wo er unermüdlich am Aufbau eines Hospitals mitten im Urlaub arbeitete. Er war Architekt, Baumeister, Verwaltungschef und Arzt in einer Person.