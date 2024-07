Rekord: "Alles steht Kopf 2" erfolgreichster Animationsfilm

"Alles steht Kopf 2" sticht die "Die Eiskönigin 2" aus: Nun führt die Fortsetzung des Pixar-Hits "Alles steht Kopf" (2015) über die Abenteuer und Emotionen im Kopf des Mädchens Riley die Liste der weltweit erfolgreichsten Animationsfilme an.

Die kalifornische Animationsschmiede Pixar bedankte sich auf der Plattform X bei "allen Fans in der ganzen Welt" für deren Unterstützung.

Disney: "Alles steht Kopf 2" spielte 1,46 Milliarden Dollar ein

Laut Mitteilung des Disney-Konzerns, dem Besitzer von Pixar, hat "Alles steht Kopf 2" (Originaltitel: "Inside Out 2") seit dem Kinostart Mitte Juni weltweit nunmehr 1,46 Milliarden Dollar (rund 1,35 Milliarden Euro) eingespielt. In Deutschland sahen den Film seit dem Kinostart am 12. Juni schon rund 3,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.