Ehemaliger bayerischer Landtagspräsident:Alois Glück ist tot

Alois Glück gehörte dem Bayerischen Landtag 38 Jahre lang an.

Der ehemalige bayerische Landtagspräsident Alois Glück ist tot. "Heute Früh ist Glück im Alter von 84 Jahren in einer Münchner Klinik verstorben", teilte der Landtag unter Berufung auf die Familie des CSU-Politikers mit.

Ich bin bestürzt über die Nachricht vom Tod von Alois Glück. Er war ein außergewöhnlicher Politiker, der sich jahrzehntelang vor allem in der Umwelt- und Sozialpolitik als Vordenker und Pionier einen Namen gemacht hat.

38 Jahre Mitglied des bayerischen Landtags

Glück gehörte dem Landtag 38 Jahre lang an. Zwölf Jahre lang - von 1974 bis 1986 - leitete er den Ausschuss für Landesentwicklung und Umweltfragen, ehe er als Staatssekretär im selben Ressort in die Staatsregierung wechselte. Als CSU-Fraktionschef stand er ab 1988 für 15 Jahre an der Spitze der Landtags-CSU.