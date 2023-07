Antibabypille in den USA ab 2024 rezeptfrei

Rezeptfreie Antibabypillen sind bereits in vielen Ländern zugelassen. In Deutschland sind sie bisher nicht genehmigt. Und auch in den USA war die Pille bisher verschreibungspflichtig. Andere nicht-hormonelle Verhütungsmethoden sind dafür bereits in den US-Apotheken freiverkäuflich. Die Antibabypille ist jedoch die populärste Verhütungsmethode in den USA unter Frauen.