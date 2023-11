AOK-Studie: Fast jeder Dritte leidet an Rückenschmerzen

Fast ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland leidet einer Studie zufolge an Rückenschmerzen. 26,2 Millionen Menschen waren deswegen 2021 in ärztlicher Behandlung, wie das Wissenschaftliche Institut der AOK unter Bezug auf den "Gesundheitsatlas" der Krankenkasse mitteilte. Das waren 31,4 Prozent der Bevölkerung.