Stararchitekt Fumihiko Maki gestorben

Maki zählte zu bedeutendsten Architekten seines Landes. 1993 erhielt er den Pritzker-Preis, der weltweit als höchste Auszeichnung in seinem Fach gilt. Zu Makis bekanntesten Bauten gehören unter anderen das Aga Khan Museum in der kanadischen Großstadt Toronto, das Four World Trade Center in New York in den USA , das Kunst- und Kulturzentrum Sea World in Shenzhen in China sowie das Mehrzweckgebäude Spiral Building in Tokio.