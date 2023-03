Nach dem großen Brand in einem überfüllten Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch steht nun die Frage der Ursache im Fokus. Bei einer Untersuchung solle herausgefunden werden, ob es sich bei dem Feuer am Sonntag um Sabotage oder einen Unfall gehandelt habe, so ein örtlicher Behördenmitarbeiter. Die Resultate würden in den kommenden Tagen erwartet, hieß es.